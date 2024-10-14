"Не всі йдуть на фронт": скільки мобілізованих насправді відправляють на "нуль"

ЗСУ мають дефіцит у тилових кадрах

Посилення мобілізаційних заходів територіальних центрів комплектування (ТЦК), які днями сколихнули країну, пов'язані з колосальною нестачею людей не тільки на фронті. Адже на лінію зіткнення відправляються приблизно 10% мобілізованих.

Про це розповів нардеп Олександр Федієнко в ефірі Радіо Свобода. За його словами, мобілізація військовозобов'язаних у воєнний час обов'язкова, тому стати на військовий облік мають усі. Це обов'язок, а не право.

Федієнко каже, що не всі мобілізовані потрапляють на лінію фронту, таких – близько 10%. Проте ЗСУ мають дефіцит у тилових кадрах на певні посади, наприклад, електриків чи водіїв.

"У нас не вистачає водіїв, електриків, у нас не вистачає фінансистів – тих людей, які працюють з грошима в бригадах. Ми не можемо сказати, що усі, кого мобілізують, вони відправляються на лінію фронту, в окопи. На мій погляд, до 10-15% військовослужбовців, які зі зброєю в руках виконують свій бойовий обов’язок", – сказав депутат.

Він також додав, що нещодавні рейди ТЦК цілком можуть бути пов'язані з тим, що бойові командири звертаються до них за поповненням підрозділів. І ці заходи нагадують суспільству про обов'язок, про воєнний стан і про те, що війна триває.

"У нас є проблема у тому, що у нас немає, можливо, ким поповнювати військові формування. Хлопці там третій рік на війні, вони теж хочуть сходити на концерт "Океану Ельзи", сходити до ресторанів", — каже Федієнко.

Водночас депутат точно не відповів, чи провалена мобілізація, адже, за його словами, це інформація з обмеженим доступом. Він наразі лише констатує те, що наші бойові підрозділи потребують доукомплектування.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ТЦК з поліцією влаштували нову облаву після концерту під Києвом.