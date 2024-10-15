Ситуация остается сложной: в ВСУ рассказали, имеют ли россияне успех в Запорожской области (карта)

Конфигурация линии фронта постоянно меняется

Российские войска не имеют значительного продвижения на Запорожском направлении, где пытались наступать в последние дни. Однако этот участок фронта остается сложным.

Об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Влад Волошин. По его словам, несколько дней противник проводил там штурмовые действия, пытался захватить наши позиции.

"Говорить о том, что они имеют такие успехи, я бы не говорил. Ситуация достаточно динамичная, она меняется постоянно, конфигурация линии боестолкновения меняется в ту или иную пользу. Большого наступления или успеха противник на этом направлении не имеет", — отметил Волошин.

Следует отметить, что в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 15 октября сказано, что на Времивском направлении произошло одно боеприкосновение вблизи Раздольного. А на Ореховском направлении оккупационные войска атаковали близ Малой Токмачки.

Ситуация на границе Запорожской и Донецкой областей

Малая Токмачка на карте

Что этому предшествовало

Как известно, 13 октября мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ваньок" сообщил, что россияне силами 394-го мотострелкового полка и 336-й отдельной бригады морской пехоты сумели продвинуться в направлении села Левадное в Запорожской области. Там враг может готовиться к дальнейшему наступлению.

Левадное на карте

В свою очередь аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что 12 и 13 октября российские и украинские источники заявили, что подразделения российских войск начали наступление в районе Левадного (юго-западнее Великой Новоселки) и прорвали украинскую оборону. По словам украинского военного наблюдателя, противник достиг окрестностей Левадного и имеет продвижение в направлении Новодаровки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая сейчас ситуация в городе Торецк Донецкой области и как он выглядит. Там россияне продолжают продвигаться.