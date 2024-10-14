Армія РФ просувається на Донбасі: шалений тиск є на чотирьох напрямках фронту (карти боїв)

У Генштабі назвали число втрат

В Україні розпочався 964-й день війни з Росією. Минулої доби, 13 жовтня, ворог просунувся в ряді населених пунктів на Донбасі та у Курській області.

Аналітики порталу Deepstate пишуть, що просування ворожої армії є біля Калинівки, Часового Яру, Григорівки, Вугледару, Цукуриному, Залізній Ниві (Донецької області). Що стосується просування військ РФ у Курській області, то на порталі зазначили, що росіяни рухаються в Ольгівці, Кремʼяному.

"Ворог просунувся біля Калинівки, Часового Яру, Григорівки, Вугледару, Ольгівки, Крем'яного, в Цукуриному та Золотій Ниві", — йдеться у повідомленні.

Що кажуть у Генштабі

Генеральний штаб ЗСУ у неділю, 13 жовтня, писав, що найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Курахівському напрямку, також ворог активний на Лиманському, Покровському та Куп’янському напрямках. В цілому минулої доби відбулось 105 бойових зіткнень.

"Складна ситуація на Курахівському напрямку, де ворог 29 разів атакував наші позиції поблизу Кремінної Балки, Ізмайлівки, Новоселидівки, Курахівки, Гірника, Максимільянівки, Костянтинівки та Катеринівки. Найбільшу активність противник проявляв у районах Желанного, Другого та Костянтинівки. На даний час українські воїни відбили 19 атак, десять боєзіткнень досі триває", — пишуть у Генштабі.

На Покровському напрямку в районах населених пунктів Сухий Яр, Лисівка, Промінь та Селидове, ворог 22 рази намагався вклинитися в нашу оборону. Основні зусилля росіяни на цьому напрямку зосереджують у районі Селидового, де відбулось 15 спроб ворога просунутись вперед.

"Противник зазнає значних втрат — за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку 228 окупантів, 105 з них — безповоротно. Знищено бойову броньовану машину та три автомобілі ворога", — йдеться у звіті.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 16 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок та Лозової. П’ять атак відбито Силами оборони, 11 боєзіткнень тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 19 разів в районах Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Тернів та Торського. Досі точиться чотири боєзіткнення, решту — наші воїни зупинили.

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