Наводив російську артилерію на власну бригаду: на фронті затримали дронщика-зрадника (фото)

У нього вилучили мобільні телефони із доказами роботи на ворога

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ РФ на Донеччині. Інформацію ворогу передавав 22-річний оператор безпілотних систем однієї з бойових бригад ЗСУ, яка тримає оборону на Краматорському напрямку.

Як повідомили у СБУ, контрактник був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ Дмитром Сороколєтовим у 2023 році. Військовослужбовець "зливав" йому локації свого підрозділу БпЛА, який займався коригуванням вогню по росіянах, що атакували Часів Яр. Ці дані потрібні були окупантам для ударів по позиціях українських дронщиків, які заважали їхньому прориву до міста.

Крім цього зрадник намагався передати ФСБ координати інших підрозділів ЗСУ в районі Часового Яру. Його викрили та затримали завчасно, що дало змогу запобігли ворожим ударам по локаціях українських військ.

За даними слідства, агент РФ потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські коментарі в російських Telegram-каналах, в яких підтримував війну Росії проти України. Під час обшуків у нього вилучили мобільні телефони із доказами роботи на ворога.

Зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зараз він перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв "Телеграф", у вересні у Харкові затримали 45-річного військовослужбовця, який мав скоригувати повітряний удар по одному з підрозділів своєї бригади ЗСУ. В обмін на це зраднику обіцяли "евакуацію" до РФ. Там агент планував вступити до ворожого війська і воювати проти України.