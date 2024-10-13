Росія розпочала наступ у Запорізькій області? У мережі заявили про частковий успіх ворога

Росіяни частково досягли успіхів під Запоріжжям

Російська армія після захоплення Вугледару просунулася вперед у Запорізькій області, де досягла часткового успіху. Вони закріплюються у районі населеного пункту Левадне та готуються до подальшого наступу.

Про це повідомив Telegram-канал "Миколаївський Ваньок". Росіяни силами 394-го мотострілецького полку та 336-ї окремої бригади морської піхоти зуміли просунутися до Левадного. При цьому Сили оборони України на цьому напрямі виявилися не готовими до такого "марш-кидка".

"Зустрічають їх вогнем, але тут звичайно суб’єктивно ситуація чи не дзеркальна як із Вовчанськом у травні — доповідаємо, що "ми готові", а виявилося, що не готові", — пише "Ваньок".

Крім Левадного, росіяни зуміли просунутися у бік населеного пункту Новодарівка. Водночас українські військові залишили низку опорних пунктів на Бердянському напрямі.

"Так само як було у травні на Харківському напрямку, розвідка надала абсолютно всі дані, коли, ким і як противник збирається йти. Але в результаті все одно якимось чином опорні пункти загублені", — пише "Миколаївський Ваньок". Російські війська зараз "зализують рани", їхнє командування працює з відмовниками і погрожує "наслідками", якщо вони не рухатимуться вперед.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, російські війська продовжують свій наступ на Донбасі та намагаються витіснити Сили оборони України з Курської області.