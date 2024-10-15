Виїзд українських старшокласників за кордон: у Раді назвали чотири причини

Влада вже приймає відповідні заходи

В Україні багато учнів 10-11 класів, особливо хлопців, їдуть з України. Це відбувається з кількох причин.

Про це повідомила народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Ніна Южаніна. Вона прокоментувала відповідну заяву міністра освіти і науки України Оксена Лісового.

За словами нардепки, зараз МОН розробило низку інструментів для повернення дітей до українських шкіл. Вона висловила сподівання, що ці заходи спрацюють.

На думку Южаніної, є чотири причини, чому відбувається відтік школярів, в тому числі старшокласників. По-перше, за її словами, через ризики для юнаків надалі бути мобілізованими. Нардепка вважає, що цей чинник аж ніяк не можна відкидати, тим більше, що постійно тривають розмови про зниження мобілізаційного віку.

"По-друге, саме МОН у своїх листах ще торік рекомендувало (але не заборонило) учням, що перебувають за кордоном, обирати або-або, між навчанням там і тут. Інакше це подвійне навантаження на дитину, а якщо врахувати потребу в додатковому розвитку молодого покоління (гуртки, секції, студії), то загальне навантаження навіть більше, ніж працювати на двох роботах для дорослої людини", — зазначила Южаніна.

По-третє, за словами нардепки, кількість учнів зменшується через масовий перехід на офлайн-навчання. Вона наголосила, що таке навчання ефективніше, але треба розуміти батьків, у яких серце не на місці, коли дитина на півдорозі до школи – і раптом повітряна тривога.

По-четверте, на її думку, цьогоріч правила вступу до вишів зробили надто жорсткими. За словами, Южаніної, якщо хоча б із якогось одного предмету не набираєш мінімальних 100 балів, то підліток не може навчатися навіть на контракті. Водночас вона наголосила, що у вишах Польщі, Словаччини НМТ немає, мова близька до української, тож діти виїжджають і планують своє подальше життя там.

"Думаю, якщо влада по-людськи, тобто з розумінням, підійде до вирішення цих проблем, то стратегія повернення учнів до українських шкіл матиме бодай якийсь успіх. І не в тисячах штук потрібно вимірювати нестачу дітей у школах, а в кожній особистості, яку ми втрачаємо для майбутнього України", — підсумувала Южаніна.

Нагадаємо, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова в інтерв'ю "Телеграфу" розповіла, які може мати наслідки виїзд українських школярів за кордон. За її словами, наразі в неї нема точної інформації про статево-віковий склад тих, хто виїжджає за кордон.