Чим загрожує Україні виїзд хлопців-підлітків за кордон

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України прокоментувала ситуацію

Під час воєнного стану в Україні заборонено виїжджати за кордон чоловікам віком від 18 до 60 років. Однак попри обмеження певні категорії чоловіків все ж виїзджають за межі держави. Нещодавно міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що в 10-11 класах багато учнів, особливо, хлопців, їдуть з України.

Про те, які це може мати наслідки, в інтерв'ю "Телеграфу" розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова. За її словами, наразі в неї нема точної інформації про статево-віковий склад тих, хто виїжджає за кордон.

На питання, які наслідки матиме виїзд учнів 10-11 класів за кордон, Лібанова заявила, що це призведе до підвищення рівня старіння населення України.

Причини, за якими ці хлопці їдуть за кордон, є різними в кожної особи. Це може бути отримання вищої освіти в іноземних ВНЗ, бажання уникнути мобілізації, невпевненість у власній безпеці та захищеності від травмуючих подій війни.

— Якщо вони там будуть рік-два, це одне, а якщо вони там будуть 10 років, то зовсім інше. Скільки триватиме війна, ми не знаємо, — заявила Лібанова.

Раніше "Телеграф" писав, хто з чоловіків до 25 років має право виїхати за кордон. Це стосується деяких студентів.