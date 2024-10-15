Выезд украинских старшеклассников за границу: в Раде назвали четыре причины

Власть уже принимает соответствующие меры

В Украине многие ученики 10-11 классов, особенно ребята, уезжают из Украины. Это происходит по нескольким причинам.

Об этом сообщила народный депутат от партии "Европейская солидарность" Нина Южанина. Она прокомментировала соответствующее заявление министра образования и науки Украины Оксена Лисового.

По словам нардепа, сейчас МОН разработал ряд инструментов для возвращения детей в украинские школы. Она выразила надежду, что эти меры сработают.

По мнению Южаниной, есть четыре причины, почему происходит отток школьников, в том числе старшеклассников. Во-первых, по ее словам, из-за рисков для юношей в дальнейшем быть мобилизованными. Нардеп считает, что этот фактор никак нельзя отвергать, тем более что постоянно продолжаются разговоры о снижении мобилизационного возраста.

"Во-вторых, именно МОН в своих письмах еще в прошлом году рекомендовало (но не запретило) находящимся за границей ученикам выбирать между учебой там и здесь. Иначе это двойная нагрузка на ребенка, а если учесть потребность в дополнительном развитии молодого поколения (кружки, секции, студии), это общая нагрузка даже больше, чем работать на двух работах для взрослого человека", — отметила Южанина.

В-третьих, по словам нардепа, количество учащихся уменьшается из-за массового перехода на офлайн-обучение. Она подчеркнула, что такое обучение более эффективно, но надо понимать родителей, у которых сердце не на месте, когда ребенок на полпути в школу – и вдруг воздушная тревога.

В-четвертых, по ее мнению, в этом году правила поступления в вузы ужесточились. По словам Южаниной, если хотя бы по какому-то одному предмету не набираешь минимальных 100 баллов, то подросток не может учиться даже на контракте. В то же время она подчеркнула, что в вузах Польши, Словакии НМТ нет, язык близок к украинскому, так что дети выезжают и планируют свою дальнейшую жизнь там.

"Думаю, если власть по-человечески, то есть с пониманием, подойдет к решению этих проблем, то стратегия возвращения учеников в украинские школы будет иметь хоть какой-то успех. И не в тысячах штук нужно измерять нехватку детей в школах, а в каждой личности, которую мы теряем для будущего Украины", — подытожила Южанина.

Напомним, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова в интервью "Телеграфу" рассказала, какие может иметь последствия выезд украинских школьников за границу. По ее словам, пока у нее нет точной информации о половозрастном составе выезжающих за границу.