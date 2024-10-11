У Міносвіти зробили тривожну заяву щодо виїзду старшокласників за кордон: у чому причина

Він наголосив, що може змінити таку тенденцію

У пʼятницю, 11 жовтня, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий поскаржився, що в 10-11 класах багато дітей, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон. Він додав, що західна освіта частково міфологізована.

Про це він сказав він під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, пряму трансляцію якої в YouTube веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

"Що стосується виїзду. Я поділяю вашу тривогу. Ми спостерігаємо за тим, як у 10-11 класах багато дітей, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон. Ми спонукаємо їх залишатися в Україні різними способами", — сказав Лісовий.

Міністр наголосив, що ключове, що Міносвіти має їм запропонувати, — це якісну професійну, передвищу та вищу освіту, яка спонукатиме їх залишатися в країні.

Серед іншого Лісовий наголосив, що західна освіта частково міфологізована, а ті виші, до яких їдуть українські діти, не кращі за вітчизняні регіональні заклади вищої освіти.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні реформують старшу школу. Навчання після 9 класу поділять на академічне та професійне.