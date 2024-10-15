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Рейтинг регіонів, де більшість шкіл працює офлайн: стало відомо, скільки дітей повернули за парти (документ)

Автор
Женя Хамстер
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Автор
На початок навчального року кількість дітей, що навчаються очно, зросла. Фото Колаж "Телеграфу". Новина оновлена 15 жовтня 2024, 13:26
На початок навчального року кількість дітей, що навчаються очно, зросла. Фото Колаж "Телеграфу".

В очному форматі працюють школи за наявності укриття

В рамках масштабної ініціативи "Школа офлайн" цього навчального року вже збільшилась кількість учнів, які отримують знання в очному форматі. Приріст складає 17,8%. Про це йдеться у відповіді Міністерства освіти та науки України на офіційний запит видання "Телеграф".

Влітку цього року МОН запустила інформаційну кампанію щодо реалізації масштабної ініціативи з повернення учнів за парти "Школа офлайн". Основний меседж – діти повинні мати безпечне середовище для навчання та спілкування з однолітками. Для його створення в навчальних закладах ремонтують та будують укриття, зводять підземні школи та закуповують автобуси для підвозу школярів.

Й хоча на повну програма запрацює з 1 вересня 2025 року, вже зараз в міністерстві констатують тенденцію до збільшення кількості учнів, що відвідують школи. У порівнянні з кінцем минулого навчального року в поточному додатково почали вчитися очно 311 097 школярів, або 17,8% (на кінець 2023/2024 навчального року було 1 739 035 учнів, на початок 2024/2025 навчального року стало 2 050 132 учнів).

При цьому тих, хто обрав дистанційне навчання, стало менше на 102 302 учні (на кінець 2023/2024 навчального року було 602 202 учнів, на початок 2024/2025 навчального року стало 499 900 учнів). Також менше дітей – на 145 992 (на кінець 2023/2024 навчального року було – 869 226 учнів, на початок 2024/2025 навчального року стало 723 234 учнів) — обрали змішаний формат, тобто чергування дистанційного й очного навчання.

Також в Міносвіти назвали 10 регіонів, в яких більшість шкіл працює офлайн. В лідерах – західні області, а загальний рейтинг виглядає так:

● Львівська (1052 закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) із 1076, або 97,7%)

● Закарпатська (546 ЗЗСО із 565, або 96,6%)

● Івано-Франківська (496 ЗЗСО із 548, або 90,5%)

● Вінницька (536 ЗЗСО із 607, або 88,3%)

● Хмельницька (462 ЗЗСО із 523, або 88,3%)

● м. Київ (492 ЗЗСО із 581, або 84,6%)

● Чернівецька (283 ЗЗСО із 337, або 83,9%)

● Тернопільська (462 ЗЗСО із 556, або 83%)

● Черкаська (356 ЗЗСО із 437, або 81,4%).

Основною умовою для роботи шкіл очно з огляду на безпекову ситуацію в Україні лишається наявність укриття. Як повідомляв "Телеграф", у Києві у разі відсутності такого у навчальних закладах адміністрації укладають угоди щодо можливості використання укриттів сусідніх об’єктів господарювання, які територіально наближені до них та мають достатню кількість місць, щоб "прихистити" й школярів.

Матеріал опублікований українською мовою — читати мовою оригіналу
Теги:
#Рейтинг #Школа #Навчання #МОН #Офлайн