Більше, ніж кажуть у ЗМІ: експерт розповів, скільки солдатів КНДР можуть відправити на війну проти України

У РФ ще вагаються з цього приводу

Північна Корея може відправити до Росії від 10 до 30 тисяч своїх військових. Вони можуть бути залучені до бойових дій проти України в Курській області.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочко. За його словами, відрядження такої кількості військових до РФ не буде великою проблемою для КНДР.

"Якщо мати військо в кількості 1-1,1 мільйона особового складу, відправка 10 тисяч не позначиться (на бойовій спроможності. — Ред.). А для росіян, особливо на Курському напрямку, це гарна підмога", — підкреслив експерт.

За його словами, зараз у Кремлі точиться дискусія щодо кількості військових з КНДР, яких потрібно залучити до війни проти України. Клочко нагадав, що, за даними російських ЗМІ, у РФ вже нібито присутні пару тисяч бійців з Північної Кореї.

"Кремль поки що вагається. Одні кажуть: так, це можна робити. Інші кажуть: ні, треба з цим почекати, є нас 2 тисячі, нехай будуть", — зазначив експерт.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін вніс на розгляд Держдуми проєкт про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю. Його було підписано сторонами у Пхеньяні 19 червня 2024.

За даними ЗМІ, Росія формує "особливий бурятський батальйон" на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади, який складається з громадян Північної Кореї. Зазначається, що кількісний склад батальйону може скласти близько 3 тисяч осіб.