Больше, чем говорят в СМИ: эксперт рассказал, сколько солдат КНДР могут отправить на войну против Украины

В РФ еще сомневаются по этому поводу

Северная Корея может отправить в Россию от 10 до 30 тысяч своих военных. Они могут быть вовлечены в боевые действия против Украины в Курской области.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочко. По его словам, отправка такого количества военных в РФ не будет большой проблемой для КНДР.

"Если иметь армию в количестве 1-1,1 миллиона личного состава, отправка 10 тысяч не скажется (на боевой способности. — Ред.). А для россиян, особенно на Курском направлении, это хорошее подспорье", — подчеркнул эксперт.

По его словам, сейчас в Кремле идет дискуссия о количестве военных из КНДР, которые нужно привлечь к войне против Украины. Клочко напомнил, что, по данным российских СМИ, в РФ уже якобы находятся несколько тысяч бойцов из Северной Кореи.

"Кремль пока сомневается. Одни говорят: да, это можно делать. Другие говорят: нет, надо с этим подождать, есть нас 2 тысячи, пусть будут", — отметил эксперт.

Напомним, президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. Он был подписан сторонами в Пхеньяне 19 июня 2024 года.

По данным СМИ, Россия формирует "особый бурятский батальон" на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, состоящей из граждан Северной Кореи. Отмечается, что численность батальона может составить около 3 тысяч человек.