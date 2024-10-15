"Проти України воює не лише Росія": у Зеленського обурені мовчанням Заходу щодо КНДР

Північна Корея готувалася до війни понад 50 років

Окрім озброєнь, Північна Корея підтримує Кремль у війні проти України інженерними військами та, можливо, бійцями. Тобто, можна констатувати, що КНДР вступила у війну проти нашої країни.

Однак, відсутня належна реакція на це західних партнерів України. На це в ефірі телеканалу FREEДІМ звернув увагу радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"На сьогоднішній день немає сумнівів, що окрім снарядів, ракет та амуніцій Північна Корея направляє до Росії й інженерні війська, і, напевно, вже тих, кого можна використати на полі бою. Кількісні параметри має підтвердити Головне управління розвідки Міноборони України. Але те, що такий факт існує, це безумовно. Тобто це вже не війна тільки Росії проти України, а це вже війна Північної Кореї", — підкреслив Подоляк.

Крім того, Пхеньян одночасно намагається здійснювати провокації у Тихоокеанському регіоні проти Південної Кореї.

"Очевидно, що Північна Корея вважає цей момент свого розвитку кульмінаційним. Тобто вони нарешті можуть реалізувати те, до чого вони готувалися понад 50 років. А вони готувалися саме до цих провокаційних, агресивних дій проти інших країн, тобто до війни проти інших країн", — наголосив чиновник.

Північнокорейці хочуть отримати зі співпраці з Москвою доступ до російських ресурсів, відпрацювати злагодження військ, випробувати свої технології в польових умовах.

Військова взаємодія країн посилюється з кожним днем. Днями Путін вніс на ратифікацію до Держдуми договір про стратегічне партнерство Росії з Північною Кореєю. За фактом це означає створення військового альянсу, оскільки містить пункт про надання допомоги "всіма наявними засобами" у разі військової агресії щодо однієї з країн-підписантів. Документ було підписано Путіним та Кім Чен Ином 18 червня у столиці КНДР.

"У цьому договорі будуть, на мій погляд, секретні доповнення, протоколи, в яких будуть юридично прописані всі ці аспекти [військової співпраці – ред.]. Тобто грубо кажучи, Росія вміє фіксувати склад злочину не тільки зі свого боку, а й з боку інших країн", — уточнив Подоляк.

При цьому поки що не спостерігається належна реакція на дії Пхеньяну з боку західних партнерів України. Радник глави ОП вважає, що реакція має включати:

різке збільшення військової та фінансової підтримки України, у тому числі дозвол далекобійних ударів західною зброєю вглиб російських територій, включаючи завдання ударів по складах з ракетами та боєприпасами КНДР;

посилення санкцій проти РФ, оскільки проти Північної Кореї "їх марно вводити, вона не виробляє жодного товару, вона не працює на глобальних торгових ринках";

ухвалення міжнародних потужних резолюцій, які мають продемонструвати всім країнам (а особливо країнам глобального Півдня, які сумніваються), як Кремль веде війну.

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк заявив, що Кремль створив альянс диктаторів, проти якого Україні самостійно не вистояти. Протидія спізнюється і щоразу виявляється надто слабкою, заохочуючи супротивників до радикальніших дій.

Так, відсутність реакції на масові постачання "шахедів" з Ірану підштовхнуло РФ до купівлі іранських балістичних ракет. КНДР пройшла безкарно продаж росіянам ракет, мільйонів снарядів, і тепер диктатор Кім постачає диктатору Путіну живу силу.