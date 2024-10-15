Ситуація розжарюється: на кордоні КНДР та Південної Кореї прогриміли вибухи

Символи міжкорейської співпраці підірвано

Дороги між Північною (КНДР) та Південної Кореї було підірвано. Руйнувань зазнало сполучення уздовж ліній Кьонгі і Донхе.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї. Зазначається, що інцидент стався 14 жовтня після обіду.

За даними комітету, було підірвано частину доріг на північ від військової демаркаційної лінії, що розділяє країни. Сеул не повідомляв про готовність підриву у понеділок, 14 жовтня, було сказано лише про перекриття доріг.

"Близько полудня північнокорейці підірвали частини доріг Кьонгуй і Донхе на північ від військової демаркаційної лінії", — повідомили в Об’єднаному комітеті начальників штабів (JCS).

Спочатку Північна Корея попередила про перекриття доріг та залізниці, які були символами міжкорейської співпраці, а через кілька годин підірвала свою частину автостради.

У комітеті наголошують, що рішення Північної Кореї про підрив було прийнято без попередження, тому викликало занепокоєння серед південнокорейських військових.

Нагадаємо, що Північна Корея привела у повну бойову готовність свою артилерію біля кордону з Південною Кореєю. Було посилено позиції ППО в Пхеньяні, оскільки там побоюються атак безпілотників з півдня.

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