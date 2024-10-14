У Росії поспішають ратифікувати договір із КНДР: чим це загрожує

У документі є важливі пункти

У понеділок, 14 жовтня, президент Російської Федерації Володимир Путін вніс до Держдуми проект про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між РФ та КНДР, яка вже поступово втягується у війну проти України.

Законопроектом №740196-8 передбачається ратифікація договору про всеосяжне стратегічне партнерство між двома державами, який було підписано сторонами у Пхеньяні 19 червня 2024 року, пише Інтерфакс.

Договір між РФ та КНДР: що включає

Безумовно, найважливішим пунктом документа є пункт про військову та іншу допомогу однієї з країн у разі нападу на іншу.

"У разі якщо одна зі Сторін зазнає збройного нападу з боку будь-якої держави або кількох держав і виявиться таким чином у стані війни, то інша Сторона негайно надасть військову та іншу допомогу всіма наявними у її розпорядженні засобами відповідно до статті 51 Статуту ООН та згідно із законодавством Російської Федерації та Корейської Народно-Демократичної Республіки", – говорить стаття 4 договору.

Варто зазначити, що те, що Росія першою напала на Україну, ролі не відіграє, оскільки, згідно з тим самим договором, Пхеньян сприйматиме територіальну цілісність свого стратегічного партнера відповідно до російської Конституції. Як відомо, Москва включила до свого основного документа "нові території". Крім того, КНДР не звертатиме уваги, що наступ ЗСУ на Курську область був заходом у відповідь на агресію Кремля.

Пояснювальна записка до законопроєкту містить ще одну важливу тезу, яку також часто повторюють китайські посадові особи: "Сторони прагнуть встановлення глобальної стратегічної стабільності та справедливої багатополярної міжнародної системи".

Крім того, в документі йдеться, що держави-підписанти на постійній основі підтримують і розвивають відносини всеосяжного стратегічного партнерства, що базуються на принципах взаємної поваги державного суверенітету та територіальної недоторканності, невтручання у внутрішні справи, рівності та інших принципах міжнародного права, що стосуються між державами.

Про що попередив Володимир Зеленський: КНДР вступає у війну

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні до громадян підтвердив, що зараз фактично відбувається включення у війну проти України Північної Кореї. Такі висновки зробили Служба зовнішньої розвідки та ГУР.

"Серед головного була доповідь розвідок – Служби зовнішньої розвідки та ГУР щодо намірів росіян на осінь – зиму. Все досить докладно. Фактично включення у війну Північної Кореї. Також – відносини Росії з деякими іншими країнами, які, на жаль, інвестують у затягування війни" – сказав президент.

Нагадаємо, за словами військового аналітика, голови фонду "Повернися живим" Тараса Чмута, КНДР може відправити свої війська до України воювати на боці Росії. Це спричинить серйозні проблеми на фронті, аж до його ймовірного прориву російською армією.