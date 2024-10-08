У Південній Кореї говорять про перекидання військ КНДР в Україну, їх уже помітили на фронті: де і в якій ролі

Росія та Північна Корея підписали договір, схожий на військовий союз

Північна Корея може направити своїх солдатів із регулярних збройних сил в Україну для підтримки Росії. Такий прогноз дав голова Міноборони Південної Кореї.

Він наголосив, що це є останньою ознакою поглиблення військової співпраці між Пхеньяном та Москвою. Про це пише Yonhap News Agency.

"Оскільки Росія та Північна Корея підписали взаємний договір, схожий на військовий союз, можливість такого розгортання є вірогідною", — заявив міністр оборони Кім Ен Хен.

Він додав, що нещодавня інформація про загибель офіцерів із Північної Кореї біля окупованого Донецька, найімовірніше, є правдою. Це сталося 3 жовтня під час ракетного удару Збройних сил України по російському військовому об’єкту.

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що КНДР вже направила військових до України. За його словами, північнокорейські військові в обмежених кількостях, переважно інженери, здійснюють нагляд за якістю та використанням пхеньянської зброї російською армією.

"Дехто вже загинув. Самі ж боєприпаси та балістичні ракети KN23 переважно низької якості, про що ці військові рапортують Кіму", — написав він.

Нагадаємо, днями The Times, посилаючись на дані західної розвідки, повідомив, що Росія у війні проти України використовує близько трьох мільйонів артилерійських снарядів на рік. Половину з них вона одержує з Північної Кореї.

Як повідомляв "Телеграф", у ході візиту президента Росії Володимира Путіна до Північної Кореї, РФ та КНДР підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Він передбачає надання взаємної допомоги у разі агресії проти одного з учасників.