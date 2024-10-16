Українське село вимирає? Демограф детально описав ситуацію

З одного боку виїзд людей у міста — процес об'єктивний, а з іншого — залежить від політики держави, зазначив він

Процес урбанізації (переміщення населення з сіл до міст) відбувається по всьому світу, зокрема й в Україні. Але казати, що село в Україні вимирає, було б неправильно.

Таку думку "Телеграфу" висловив доктор економічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун. За його словами, причина виїзду людей з сіл ще й у тому, що у нас немає чіткої та продержавницької політики щодо фермерства.

— Хоча є якісь програми підтримки, але вони не працюють. Річ у тім, що більшість країн Європи та світу зробили основою сільського господарства фермерське господарство, щоб прив'язати людей до землі. У нас дуже великі агропромислові комплекси, які буквально підминають все під себе сільське господарство. Вони наймають людей і не зацікавлені платити пристойну заробітну плату, — описав ситуацію науковець.

Таким чином, додав він, з одного боку виїзд людей у міста — процес об'єктивний, а з іншого — залежить від політики кожної держави. Україна ж не займається цим питанням на належному рівні.

Разом із тим, пояснив Олександр Гладун, є й об'єктивні причини — будувати великі інфраструктурні соціальні об'єкти в невеличких селах, це просто економічно невигідно. Тому існує проблема просторового розвитку.

Науковець додав, більшість населення намагається переїхати або в обласні центри, або у великі міста. В Україні їх шість: Львів, Київ, Одеса, Дніпро, Харків і Донецьк (до 2014 року).

— По дослідженнях, найбільш оптимальний розмір міста – це десь 300-500 тисяч. Це оптимально з точки зору розвитку соціальної інфраструктури, економіки. І плюс люди значно менше витрачають на транспорт, — каже демограф.

Серед таких міст в Україні — Вінниця, Миколаїв, Хмельницький. Суми до війни також мали приблизно таку ж кількість населення.

Він наголосив, що розвиток міст треба планувати. Це має робити як місцева влада, територіальні громади, так і на загальному державному рівні.

— Тобто, коли будують великі підприємства, то треба планувати їх розміщення. Не просто там, де бізнес хоче, а захочувати бізнес вкладати в ті міста, які занепадають у демографічному сенсі, — вважає Гладун.

Термін, що "села вимирають", частково має під собою підґрунтя. Тому що молодь їде в міста, а залишаються люди старшого віку, населення не має змоги відтворюватися.

— Є з точки зору демографії така закономірність, що чим більше населений пункт за чисельністю населення, тим менший рівень народжуваності. Тому що [висока] інтенсивність життя, [складне] транспортне сполучення, все це вимагає більше часу, люди заклопотані. У великих містах ціни трохи вищі, треба більше заробляти тощо. Все це чинить вплив на демографічну ситуацію, — резюмував Олександр Гладун.

Нагадаємо, він також пояснив, чи допоможе Україні залучення мігрантів.