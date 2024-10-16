Украинское село вымирает? Демограф подробно описал ситуацию

С одной стороны, выезд людей в города — процесс объективный, а с другой — зависит от политики государства, отметил он

Процесс урбанизации (перемещение населения из сел в города) происходит по всему миру, в том числе и в Украине. Но говорить, что село в Украине вымирает, было бы неправильно.

Такое мнение "Телеграфу" высказал доктор экономических наук, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун. По его словам, причина выезда людей из сел еще и в том, что у нас нет четкой и продержавной политики в отношении фермерства.

— Хотя есть какие-то программы поддержки, но они не работают. Дело в том, что большинство стран Европы и мира сделали основой сельского хозяйства фермерское хозяйство, чтобы привязать людей к земле. У нас очень большие агропромышленные комплексы, которые буквально подминают все под себя сельское хозяйство. Они нанимают людей и не заинтересованы платить приличную заработную плату, — описал ситуацию ученый.

Таким образом, добавил он, с одной стороны, выезд людей в города — процесс объективный, а с другой — зависит от политики каждого государства. Украина же не занимается этим вопросом на должном уровне.

Вместе с тем, объяснил Александр Гладун, есть и объективные причины — строить крупные инфраструктурные социальные объекты в небольших селах экономически невыгодно. Поэтому существует проблема пространственного развития.

Ученый добавил, что большинство населения пытается переехать либо в областные центры, либо в большие города. В Украине их шесть – Львов, Киев, Одесса, Днепр, Харьков и Донецк (до 2014 года).

— По исследованиям, наиболее оптимальный размер города — это где-то 300-500 тысяч. Это оптимально с точки зрения развития социальной инфраструктуры, экономики. И плюс люди гораздо меньше тратят на транспорт, — говорит демограф.

Среди таких городов в Украине – Винница, Николаев, Хмельницкий. Сумы до войны также имели примерно такое же количество населения.

Он подчеркнул, что развитие городов нужно планировать. Это должны делать как местные власти, территориальные общины, так и на общем государственном уровне.

— То есть, когда строят крупные предприятия, то нужно планировать их размещение. Не просто там, где бизнес хочет, а поощрять бизнес вкладывать в те города, которые приходят в упадок в демографическом смысле, — считает Гладун.

Термин "села вымирают" частично имеет под собой почву, отметил он. Потому что молодежь едет в города, а остаются люди постарше, население не может воспроизводиться.

— Есть с точки зрения демографии такая закономерность, что чем больше населенный пункт по численности населения, тем меньше уровень рождаемости. Потому что [высокая] интенсивность жизни, [сложное] транспортное сообщение, все это требует больше времени, люди озабочены. В больших городах цены чуть выше, нужно больше зарабатывать и т.д.. Все это оказывает влияние на демографическую ситуацию, — резюмировал Александр Гладун.

Напомним, он также объяснил, поможет ли Украине привлечение мигрантов.