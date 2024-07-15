Перехід до ПЦУ не перешкода: у головному соборі Києво-Печерської лаври зберегли ікону з "Пашею Мерседесом" (фото)

Подібні зображення поширені у православ'ї

Минуло вже понад півтора року з того часу, як Свято-Успенську Києво-Печерську лавру зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України. Проте на її території досі можна помітити сліди перебування монастиря у складі Української православної церкви Московського патріархату.

Зокрема, в Успенському соборі Києво-Печерської лаври досі зберігся ікона (розпис), на якому зображено колишнього настоятеля лаври митрополита УПЦ МП Павла (Петра Лебідя). Поряд з ним там також зображені глава УПЦ МП Онуфрій та покійний митрополит Володимир Сабодан.

Ця ікона знаходиться на верхніх хорах собору. Як відомо, це не єдиний портрет Лебедя на території лаври, їх ще там щонайменше два.

На думку настоятеля Свято-Троїцького духовного центру, протоієрея ПЦУ Миколи Зінкевича, подібні "ікони" є спотворенням ідей православ’я. За його словами, зображати когось несвятого на стінах храму не є насправді богохульною чи абсурдною справою.

Варто зазначити, що практика зображення на іконах реальних історичних осіб, видатних діячів, меценатів (не як святих, а як представників спільноти віруючих) поширена у православ'ї та греко-католицькій церкві. Ця традиція вже налічує вже не одну сотню років.

Нагадаємо, митрополита Павла звинувачують у підтримці російської агресії проти України. Його затримали, але він пробув за ґратами менш як місяць. За Павла внесли заставу у 33 млн грн.

Через тиждень у митрополита стався гострий інфаркт міокарда. Його госпіталізували та провели операцію.

Зазначимо, митрополита у народі часто називають "Паша Мерседес". Таке прізвисько він отримав за любов до розкішних та дорогих автомобілів.

СБУ у жовтні 2023 року скерувала до суду справу, по якій митрополита обвинувачують по двох статтях. Це ч. 2 ст. 161 КК (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно) та 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, вчинене службовою особою повторно).