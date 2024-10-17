Собор в Черкасах контролюють парафіяни ПЦУ після невдалого штурму вірян УПЦ (фото, відео конфлікту)

Правопорушникам загрожує до п’яти років тюрми

Парафіяни Православної церкви України відновили контроль над Свято-Михайлівським собором у центрі Черкас, який у четвер, 17 жовтня, намагалися захопи прихильники УПЦ Московського патріархату. У собор увійшли представники ПЦУ.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали. Вони опублікували відповідні відео з місця подій.

Своєю чергою пресслужба поліції Черкаської області повідомила, що за фактом хуліганства у Свято-Михайлівському соборі розпочато кримінальне провадження. Як з’ясували правоохоронці, група осіб вчинила хуліганські дії на території та всередині храму, у результаті чого кільком громадянам завдано тілесних ушкоджень.

"Поліцейські негайно прибули на місце, опитали учасників конфлікту. Наразі правоохоронці встановлюють свідків та очевидців інциденту, а також вивчають відеозаписи, оприлюднені в соцмережах", — сказано у повідомленні.

Також зазначається, що усі обставини події встановлюють слідчі Черкаського районного управління поліції, під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури розпочатого кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Максимальне покарання, яке може загрожувати за санкцією статті — позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Українська журналістка Соня Кошкіна на своїй сторінці в Facebook написала, що черкаський очільник УПЦ МП Феодосій, який з підлеглими намагався захопити собор, є одним з найбільш проросійських представників топєпископату УПЦ МП. За її словами, він конкурує в цьому плані навіть з митрополитом Бориспільським і Броварським Антонієм (Паканичем).

"Має вже цілих пʼять підозр від СБУ і дуже сподівається здобути від РПЦ лаври "головного мученика за віру". Або тут, дочекавшись руській мір, або на болотах, куди, сподіваюся, його все ж — прийде час — відправлять за обміном", — написала Кошкіна.

Що цьому передувало

У четвер, 17 жовтня, близько 9:00 прихильники УПЦ МП ввірвалися на територію Свято-Михайлівського собору у Чернігові, який перед цим перейшов під юрисдикцію Православної церкви України. Вони зламали вхідні ворота і потрапили на територію. Вони застосували сльозогінний газ і вогнегасники. Згодом прихильники УПЦ МП забарикадувалися у будівлі храму.

Варто зазначити, що Свято-Михайлівський собор є найбільшим православним храмом в Україні. Він тривалий час перебував під управлінням УПЦ МП.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у вересні поточного року Служба безпеки України налетіла з обшуками в УПЦ МП у Києві.