Розпилюють газ, ламають ворота та кидаються стільцями: невідомі штурмують собор у Черкасах (відео)

До місця події вже прибули поліцейські та машини швидкої допомоги

Свято-Михайлівський храм у центрі Черкас, який тривалий час перебував під управлінням московського патріархату, перейшов до Православної церкви України. Водночас на храм розпочалася атака невідомих, які не згодні з рішенням. Ними можуть бути парафіяни УПЦ МП.

Вранці 17 жовтня у мережі з’явилися відповідні відео зі штурмами собору. Мітингувальники не згодні зі змінами, які вже набули чинності.

На кадрах видно, що люди, що зібралися, проломили ворота, а також застосовували сльозогінний газ проти відвідувачів храму і тих, хто стоїть на його захисті від подібних нападів.

Український активіст Євген Карась у своєму Telegram-каналі закликав прийти на захист храму. За його словами, "росіяни готують атаку", що означає, що штурмі продовжаться із ще більшою силою.

"Для окупації храму росіяни тримали угруповання з по*онків, яким купили липові довідки, що звільняли від мобілізації. Мерзотники прямо хамили українцям, штовхали військових, влазили в бійки, потрапляли до лікарень, але поверталися назад. Кілька відео, як ці персонажі взагалі прямо несли ватну брехню, потрапляли в мережу", — пише Карась.

Активіст пояснив, що раніше кілька разів росіяни стягували під сотню титушок-найманців на силове утримання собору. Останній подібний випадок був у вересні поточного року.

"Але Божою допомогою та наполегливою роботою всіх добрих козаків та віруючих найбільший в Україні храм Звільнено! Зараз очікується підвіз російських найманців та провокаторів для спроби повторної силової окупації храму! Хто у Черкасах – приходьте ВЖЕ на захист!!! Вулиця Надпільна 212!!! ", — наголосив він.

Військовий капелан Володимир Рідний на своїй сторінці у Facebook пише, що віряни, які прийшли вранці, зіштовхнулися з вороже налаштованими парафіянами. Ті не захотіли залишати структуру Московського патріархат, не підтримали перехід громади і рейдерським чином вже кілька тижнів окупували територію собору, організувавши цілодобову охорону і не впускаючи нікого, крім тих, хто належить до таких же прихильників, як і вони.

Сайт 18000 зазначає, що вже до 9 години ранку 17 жовтня парафіяни УПЦ захопили собор.

Як повідомляє видання "Суспільне", на місце події вже прибули співробітники поліції та швидкої допомоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у вересні поточного року Служба безпеки України нагрянула з обшуками в УПЦ МП у Києві.