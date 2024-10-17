Рус

Мер Черкас закликав городян прийти під храм після захоплення УПЦ МП (відео)

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Мер Черкас Анатолій Бондаренко Новина оновлена 17 жовтня 2024, 11:29
Мер Черкас Анатолій Бондаренко. Фото Колаж "Телеграфу"

Мер закликав мешканців Черкас висловити свою позицію

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав територіальну громаду прийти під Свято-Михайлівський храм, захоплений прихильниками УПЦ Московського патріархату. Цей храм перейшов під юрисдикцію Православної Церкви України, але прихильники УПЦ МП із цим не погодилися.

Відео чиновник опублікував на сторінці у Facebook. Мер Черкас запросив мешканців міста зібратися під храмом та висловити свою думку про існування у Черкасах представників церкви Московського патріархату.

У четвер, 17 жовтня, у Черкасах було заплановано похорон двох загиблих під час війни з Росією солдатів ЗСУ. Бондаренко закликав людей прийти до храму помолитися за захисників України.

"Після похорону запрошую мешканців Черкас висловити свою думку щодо існування у нашому місті московської церкви. Ми, як влада, не втручалися у процес — громада сама перейшла до Православної церкви України. Але зараз там відбуваються події, з погляду закону, неправомірні. Запрошую всіх під найбільший храм України — починаємо об 11:30", — заявив Бондаренко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у вересні поточного року Служба безпеки України налетіла з обшуками в УПЦ МП у Києві.

Теги:
#Мер #Черкаси #УПЦ МП #Захоплення #Храм #Анатолій Бондаренко