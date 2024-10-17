Мер Черкас закликав городян прийти під храм після захоплення УПЦ МП (відео)

Мер закликав мешканців Черкас висловити свою позицію

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав територіальну громаду прийти під Свято-Михайлівський храм, захоплений прихильниками УПЦ Московського патріархату. Цей храм перейшов під юрисдикцію Православної Церкви України, але прихильники УПЦ МП із цим не погодилися.

Відео чиновник опублікував на сторінці у Facebook. Мер Черкас запросив мешканців міста зібратися під храмом та висловити свою думку про існування у Черкасах представників церкви Московського патріархату.

У четвер, 17 жовтня, у Черкасах було заплановано похорон двох загиблих під час війни з Росією солдатів ЗСУ. Бондаренко закликав людей прийти до храму помолитися за захисників України.

"Після похорону запрошую мешканців Черкас висловити свою думку щодо існування у нашому місті московської церкви. Ми, як влада, не втручалися у процес — громада сама перейшла до Православної церкви України. Але зараз там відбуваються події, з погляду закону, неправомірні. Запрошую всіх під найбільший храм України — починаємо об 11:30", — заявив Бондаренко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у вересні поточного року Служба безпеки України налетіла з обшуками в УПЦ МП у Києві.