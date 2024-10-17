Штурм собору у Черкасах: до справи долучилась поліція (відео)

Деталі будуть повідомлені згодом

Свято-Михайлівський храм у центрі Черкас, який тривалий час перебував під управлінням московського патріархату, перейшов до Православної церкви України. Проте на храм розпочалася атака невідомих, які не згодні з рішенням. За справу вже взялась поліція.

Поліція Черкаської області документує обставини конфлікту біля Свято-Михайлівського собору. Про це повідомили у Національній поліції.

"До поліції надійшла інформація про скупчення людей на території храму. Правоохоронці прибули на місце події з метою забезпечення громадського порядку, документування правопорушення та встановлення усіх учасників інциденту. На місці працюють слідчо-оперативні групи", — йдеться у повідомленні.

Що передувало

Вранці 17 жовтня у мережі з’явилися відповідні відео зі штурмами собору. Мітингувальники не згодні зі змінами, які вже набули чинності. На кадрах видно, що люди, що зібрали, проломили ворота, а також застосовували сльозогінний газ проти відвідувачів храму і тих, хто стоїть на його захисті від подібних нападів.

Військовий капелан Володимир Рідний на своїй сторінці у Facebook пише, що віруючі, які прийшли вранці, зіштовхнулися з вороже налаштованими парафіянами. Ті не захотіли залишати структуру Московського патріархату і не підтримали перехід громади, і рейдерським чином вже кілька тижнів окупували територію собору, організувавши цілодобову охорону і не впускаючи нікого крім тих, хто належить до таких же прихильників, як і вони.

Сайт 18000 зазначає, що вже до 9 години ранку 17 жовтня парафіяни УПЦ захопили собор. Наразі віряни та митрополит Феодосій зачинилися у храмі і нікого туди не пускають.