В Україні почалася реформа митниці: Зеленський підписав закон

Нові правила почнуть діяти вже з 1 листопада

У четвер, 17 жовтня, Президент України Володимир Зеленський підписав закон №6490-д про реформу митниці. Цей документ має суттєво змінити роботу Державної митної служби України.

Нові правила почнуть діяти вже з 1 листопада цього року. Про підписання закону повідомив заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

Згідно з пояснювальною запискою, закон №6490-д вносить важливі зміни у роботу митниці. Тепер по-новому обиратимуть голову Держмитслужби. Цей процес буде схожим на те, як обирають керівників антикорупційних органів.

Голова Держмитслужби зможе сам призначати своїх заступників. Раніше для цього потрібен був дозвіл міністра фінансів.

Закон також передбачає перевірку роботи митниці незалежними експертами. Вони мають знайти проблеми та запропонувати, як їх вирішити.

Для роботи на митниці тепер будуть нові вимоги. Усі, хто вже там працює, мають пройти переатестацію. Крім того, митникам збільшать зарплату.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як податкова та митниця заробляють на "чорному" експорті зерна. Про проблемні питання щодо зернового експорту розповів віцепрезидент ICC Ukraine Дмитро Олексієнко.