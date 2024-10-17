В Украине началась реформа таможни: Зеленский подписал закон

Новые правила начнут действовать уже с 1 ноября

В четверг, 17 октября, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №6490-д о реформе таможни. Этот документ существенно изменить работу Государственной таможенной службы Украины.

Новые правила начнут действовать уже с 1 ноября этого года. О подписании закона сообщил заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

Согласно пояснительной записке, закон №6490-д вносит важные изменения в работу таможни. Теперь по-новому будут выбирать главу Гостаможслужбы. Этот процесс будет похож на то, как выбирают руководителей антикоррупционных органов.

Глава Гостаможслужбы сможет сам назначать своих заместителей. Ранее для этого потребовалось разрешение министра финансов.

Закон также предусматривает проверку работы таможни независимыми экспертами. Они должны найти проблемы и предложить, как их решить.

Для работы на таможне теперь будут новые требования. Все, кто уже там работает, должны пройти переаттестацию. Кроме того, таможенникам увеличат зарплату.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как налоговая и таможня зарабатывают на "черном" экспорте зерна. О проблемных вопросах по зерновому экспорту рассказал вице-президент ICC Ukraine Дмитрий Алексеенко.