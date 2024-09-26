Цифра колосальна і продовжує зростати: скільки військових самовільно залишили частини

Трапляються навіть масові випадки СЗЧ

В Україні нерідко трапляються випадки самовільного залишення частини (СЗЧ) військовослужбовцями Сил оборони. З 2022 року вже понад 100 тисяч військових здійснили СЗЧ.

Про це в ефірі КИЇВ24 повідомив юрист Центру надання підтримки ветеранам та їхнім родинам Роман Лихачов. За його словами, в деяких справах про самовільне залишення військової частини фігурує по 20-30 людей.

Юрист наголосив, що треба рахувати не кількість справ щодо СЗЧ, а кількість людей у кожній справі, яких надалі збираються звинувачувати. Водночас Лихачов підкреслив, що точну кількість військових, які здійснили СЗЧ, можуть назвати лише у Збройних силах України.

За словами юриста, кількість таких випадків тільки зростає. Він зазначив, що у ДБР просто немає ресурсів розслідувати всі ці кримінальні провадження.

Також Лихачов розповів, що ті військові, які хочуть повернутись до своїх частин, висловлюють побоювання, що їх будуть використовувати у "штрафбатах". За його словами, військові не розуміють, що з ними буде після повернення.

Нагадаємо, військовий Сергій Гнезділов, який сам залишив частину після п'яти років служби, пояснив "Телеграфу", чому чимало українських військових, вдаються до СЗЧ. Він також пояснив, що допоможе викоренити це явище.