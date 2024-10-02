Більше схоже на міф? У харківському ТЦК розповіли правду про "бусифікацію" громадян

За словами представників одного з РТЦК, військові діють у рамках закону

Начальник мобілізаційного відділу Харківського обласного ТЦК та СП (територіальний центр комплектування та соціальної підтримки – Ред.) Сергій Романенко заявив, що військові діють у рамках законодавства, а відео з "бусифікацією" є неповними.

Про це повідомляє "Суспільне Харків". За словами Романенка, відео примусової доставки громадян чоловічої статі до ТЦК компрометують дії військовослужбовців і більше схожі на міф.

Представник Харківського ТЦК заявив: поряд із військовими завжди знаходяться представники Національної поліції.

— Це схоже на міф, бо я теж дивлюсь ролики, які є в інтернеті. Можу запевнити всіх, що всі районні ТЦК діють у рамках закону. Вони спілкуються з людьми, пояснюють та сповіщають на вулицях. З усіма представниками (ТЦК – Ред.) є поліцейські, які не дозволяють порушувати законодавчі акти та громадський порядок. Я можу запевнити, що відео, які я побачив, є неповними. І ті моменти, які виникають із представниками РТЦК, залишається тільки те, що може скомпрометувати самих представників РТЦК, — заявив Романенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, хто може отримати броню від мобілізації в армію восени. Законом передбачено бронювання для кількох категорій громадян.