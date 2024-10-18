Хто ризикує потрапити в розшук ТЦК: наслідки та відповідальність

Деякі українці потрапляють у реєстр випадково

Під час воєнного стану та загальної мобілізації громадяни мають дотримуватися правил військового обліку. У разі ухилення від призову, військовозобов'язаний може потрапити у розшук.

Про це детальніше розповіла юристка Аліна Охтень. За її словами, записи про розшук в реєстрі військовозобов'язаних "Оберіг" проставляються, якщо призовник чи військовозобов'язаний порушує правила військового обліку.

Зокрема, чоловік може нарватися на неприємності після:

неявки за повісткою для уточнення облікових даних;

ігнорування направлення на військово-лікарську комісію.

Також часто чоловіки, які не проходять планові огляди ВЛК або ухиляються від виконання військового обліку, автоматично потрапляють до бази осіб у розшуку. Наявність запису про розшук означає, що військовозобов’язаний може бути примусово доставлений до ТЦК для складання адміністративного протоколу.

Юристка зазначає, що нерідко помилково потрапляють до реєстру "Оберіг" чоловіки з відстрочкою від мобілізації або непризовного віку. У такій ситуації Охтень радить звернутися до ТЦК та оновити свої дані. Після цього запис про розшук може бути видалений.

Однак, якщо військовозобов'язаний дійсно порушив правила військового обліку, місцеві ТЦК звертаються до Національної поліції для примусового доставлення таких осіб до відповідного центру для складання протоколу про адміністративне правопорушення. Це регулюється статтями 210 і 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

"Тільки в такому випадку можливе виявлення правопорушника та примусове доставлення його до відділку ТЦК та СП та тільки з метою складення протоколу про вчинення адміністративного правопорушення", — підкреслює фахівець права.

Що відбувається після затримання

Юристка наголошує, що після затримання поліція не має права доставляти військовозобов’язаних безпосередньо для мобілізації. Єдина законна мета — це складання адміністративного протоколу за порушення правил військового обліку. Подальші дії щодо військовозобов'язаного вирішуються виключно на підставі законних процедур.

"Повноважень стосовно виявлення "ухилянтів" та доставлення їх для мобілізації правоохоронні органи та ТЦК та СП не мають", — зазначає Охтень.

Яка відповідальність загрожує

За порушення правил військового обліку передбачена адміністративна відповідальність відповідно до статті 210-1 КУпАП. Санкції можуть включати штрафи, однак інші наслідки (наприклад, кримінальна відповідальність або примусова мобілізація ) не передбачені.

Раніше "Телеграф" писав, що загрожує чоловікам до 25 років, які не стали на військовий облік. Відсутність військово-облікових документів може ускладнити виїзд за кордон.