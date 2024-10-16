Рейди продовжуватимуться? Після облав явка українців у ТЦК збільшилася

Військкоми діють у рамках правового поля, зазначають у ТЦК

Рейди співробітників територіальних центрів комплектування (ТЦК) публічними місцями збільшили кількість добровільних відвідувань військовозобов’язаними. Отже тактика виявилася ефективною.

Співробітники ТЦК діють у правовому полі. Про це в етері телемарафону повідомила офіцерка сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК Лариса Козак.

За її словами, вжиті заходи позитивно вплинули на свідомість українців, хоча деякі порушники досі уникають контактів із військкомами.

"Можу зазначити, що явка збільшилася. Більше того, можливо, це якимось чином сприяло підвищенню свідомості наших громадян, і люди знову почали прибувати добровільно чи за повістками", – зазначила Козак.

Тим часом багато порушників ухиляються від прямого контакту з ТЦК, відмовляючись приходити добровільно. Тому примусові заходи оповіщення слід продовжувати.

"Якщо ми подивимося на ефективність цих заходів, то мені невідомі випадки щодо громадян, які мали в наявності актуальні військово-облікові документи та щоб вони підлягали будь-яким затриманням чи доставці до ТЦК. Якщо ми звернемося до нормативно-правової бази, є дуже багато механізмів спонукати громадянина самостійно відвідати ТЦК", – пояснила офіцерка.

Вона наголосила, що робота проводиться виключно у правовому полі відповідно до існуючих нормативно-правових актів.

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