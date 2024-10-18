Кто рискует попасть в розыск ТЦК: последствия и ответственность
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Некоторые украинцы попадают в реестр случайно
Во время военного положения и общей мобилизации граждане должны соблюдать правила военного учета. В случае уклонения от призыва военнообязанный может попасть в розыск.
Об этом подробнее рассказала юрист Алина Охтень. По ее словам, записи о розыске в реестре военнообязанных "Оберег" проставляются, если призывник или военнообязанный нарушает правила военного учета.
В частности, мужчина может нарваться на неприятности после:
- неявки по повестке для уточнения учетных данных;
- игнорирование направления на военно-врачебную комиссию.
Также часто мужчины, не проходящие плановые осмотры ВВК или уклоняющиеся от военного учета, автоматически попадают в базу лиц в розыске. Наличие записи о розыске означает, что военнообязанный может быть принудительно доставлен в ТЦК для составления административного протокола.
Юрист отмечает, что нередко ошибочно попадают в реестр "Оберег" мужчины с отсрочкой от мобилизации или непризывного возраста. В такой ситуации Охтень советует обратиться в ТЦК и обновить свои данные. После этого запись о розыске может быть удалена.
Однако если военнообязанный действительно нарушил правила военного учета, местные ТЦК обращаются в Национальную полицию для принудительного доставления таких лиц в соответствующий центр для составления протокола об административном правонарушении. Это регулируется статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
"Только в таком случае возможно выявление правонарушителя и принудительное доставление его в отдел ТЦК и СП и только с целью составления протокола о совершении административного правонарушения", — подчеркивает специалист права.
Что происходит после задержания
Юрист отмечает, что после задержания полиция не имеет права доставлять военнообязанных непосредственно для мобилизации. Единственная законная цель – это составление административного протокола за нарушение правил военного учета. Дальнейшие действия по военнообязанному решаются исключительно на основании законных процедур.
"Полномочия относительно выявления "уклонистов" и доставки их для мобилизации правоохранительные органы и ТЦК и СП не имеют", — отмечает Охтень.
Какая ответственность угрожает
За нарушение правил военного учета предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 210-1 КУоАП. Санкции могут включать штрафы, однако другие последствия (например, уголовная ответственность или принудительная мобилизация) не предусмотрены.
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