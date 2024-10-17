Що потрібно знати, якщо вас затримують представники ТЦК чи поліції

Обов'язково правоохоронці мають скласти протокол

Нерідко в Україні трапляються випадки так званої "бусифікації", коли громадян затримують у публічних місцях і доставляють до територіальних центрів комплектування. Адвокати наголошують, що у таких ситуаціях важливо знати свої права і розуміти законні підстави таких дій.

Адвокатка АО "Актум" Оксана Доготер пояснює "Телеграфу", що право на затримання військовозобов'язаних має виключно поліція , а не представники ТЦК. Затримання може бути законним лише за наявності запису в системах "Оберіг" або "Резерв+", де фіксуються порушення правил військового обліку або розшук.

Тобто, якщо ви не оновили свої дані або не з'явилися на виклик до військкомату, це може стати підставою для затримання.

Юристка зазначає, що під час затримання поліція має скласти відповідний протокол, що фіксує всі обставини: хто затримав, коли, куди доставили, і хто прийняв затриману особу в ТЦК. Відсутність цього протоколу означає, що офіційно вас не затримували, і ви нібито добровільно з'явилися в ТЦК.

"Саме поліціянти складають протокол затримання. Але в більшості випадків люди самостійно їдуть з представниками ТЦК. Вже в приміщенні ТЦК їх відправляють на процедуру ВЛК та мобілізують", — каже Доготер.

У випадку затримання ви маєте право вимагати складання протоколу і скористатися послугами адвоката — державного або приватного.

Адвокатське бюро "Дубок та партнери" підтверджує, що лише поліцейські мають право затримувати людину за порушення правил військового обліку. Представники ТЦК не мають таких повноважень. Без затримання поліцією будь-яке доставлення до ТЦК є неправомірним.

Також адвокати підкреслюють: забирати мобільний телефон під час затримання не має права ніхто, адже він є власністю людини. Залишаючи людину без зв’язку, працівники ТЦК позбавляють її права на захист.

Раніше "Телеграф" писав, кого з чоловіків можуть затримати під час воєнного стану. Тривалість затримання не має перевищувати терміну встановленого законом.