Що робити, якщо вас хочуть доставити в ТЦК не за місцем обліку

Повістки можуть вручати і в інших областях

Мобілізація громадян у регіонах, де вони не перебувають на військовому обліку, стало поширеним явищем. Приміром, людина їде в іншу область у справах чи у відпустку і там її затримують.

Про це розповідає "Телеграфу" адвокат з військового та кримінального права Адвокатського об'єднання "Актум" Оксана Доготер. Вона наголошує на необхідності орієнтуватися в законах.

З квітня 2023 року Кабінет міністрів дозволив територіальним центрам комплектування вручати повістки незалежно від місця обліку. Але все залежить від ситуації та виду повістки: чи на уточнення даних, чи на ВЛК.

Доготер наголошує, що людина повинна бути впевнена у своїй відповідності законодавству: всі дані оновлені вчасно, військово-обліковий документ дійсний, а права на відстрочку, якщо такі є, враховані.

"Головне, що має знати такий військовозобов'язаний, що він перебуває на обліку, що в нього все гаразд з документами, він не порушував законодавства, оскільки обновив дані вчасно. Мобілізований він може бути в разі, якщо в нього немає права на відстрочку і лише після підписання в ТЦК заяви про зміну/видачу військово-облікового документа (людину ставлять на облік в іншій області та дають документ про це, — ред.), чи після згоди йти на ВЛК", — підкреслює юристка.

Одна з поширених "підстав", яку часто використовують для затримання, — це відсутність паперового військово-облікового документа, навіть якщо у вас є електронний у системі "Резерв+". За словами адвоката, військові комісари іноді переконують, що без паперового документа дії незаконні, і людині доводиться їхати разом з представниками ТЦК по цей документ.

Важливо знати, що за постановою Кабміну (пункт 9 постанови 559) електронний та паперовий військово-облікові документи мають однакову юридичну силу.

Ще один ризик — підписання заяви, наприклад, про видачу військово-облікового документа або на проходження ВЛК. Підписавши таку заяву, людина автоматично стає на облік у новому регіоні, і звідти може бути мобілізована. Часто люди не знають цього нюансу і лише після запиту на інформацію з ТЦК дізнаються, що їх уже поставили на облік в іншій області.

Адвокатка радить уважно читати всі документи, які вам пропонують підписати.

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