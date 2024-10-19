Чи ефективний новий закон про мобілізацію: у Генштабі та Міноборони наводять кардинально різні цифри

Чому дані не збігаються, наразі не зрозуміло.

Закон про мобілізацію, ухвалений кілька місяців тому, викликає суперечливі оцінки щодо своєї ефективності. Державні діячі розпочали підбивати перші підсумки його дії. Проте дані, які надходять з різних джерел, часто не збігаються. Це створює певну невизначеність щодо реального впливу закону на ситуацію з мобілізацією в Україні.

Міністерство оборони України звітує про позитивні результати. За словами міністра оборони, мобілізаційні показники зросли у 2,5 раза з моменту ухвалення закону. Крім того, 12% військовослужбовців тепер добровільно вступають до лав ЗСУ. Міністр підкреслює, що такі показники свідчать про готовність українців захищати свою країну зі зброєю в руках.

Але в Генштабі кажуть зовсім інше

Однак Генеральний штаб Збройних Сил України надає дещо інші дані. Начальник відділу підготовки в навчальних центрах Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ Василь Румак повідомив про спад мобілізації. За його словами, середня чисельність одночасної підготовки новобранців у навчальних центрах зменшилась з 35 тисяч до приблизно 20 тисяч людей.

Румак пояснює це зниженням чисельності мобілізаційного ресурсу, який потрапляє до навчальних центрів. Наразі в Україні функціонує понад 25 таких центрів.

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