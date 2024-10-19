Эффективен ли новый закон о мобилизации: в Генштабе и Минобороны называют кардинально разные цифры

Почему данные не совпадают, пока не ясно.

Закон о мобилизации, принятый несколько месяцев назад, вызывает противоречивые оценки своей эффективности. Государственные деятели начали подводить первые итоги его действия. Однако данные, поступающие из разных источников, часто не совпадают. Это создает некоторую неопределенность реального влияния закона на ситуацию с мобилизацией в Украине.

Министерство обороны Украины отчитывается о положительных результатах. По словам министра обороны, мобилизационные показатели выросли в 2,5 раза с момента принятия закона. Кроме того, 12% военнослужащих теперь добровольно вступают в ряды ВСУ. Министр подчеркивает, что подобные показатели свидетельствуют о готовности украинцев защищать свою страну с оружием в руках.

Но в Генштабе говорят совсем другое

Однако Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины предоставляет несколько иные данные. Начальник отдела подготовки в учебных центрах Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Василий Румак сообщил о спаде мобилизации. По его словам, средняя численность одновременной подготовки новобранцев в учебных центрах уменьшилась с 35 тысяч до примерно 20 тысяч человек.

Румак объясняет это снижением численности мобилизационного ресурса, попадающего в учебные центры. В настоящее время в Украине функционирует более 25 таких центров.

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