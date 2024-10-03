Скількох українців мобілізують до кінця 2024 року

Темпи мобілізації уповільнює низка суттєвих проблем

Військове командування України планує залучити додатково 200 тисяч військовослужбовців до кінця 2024 року. Та наразі виконання цього плану під питанням, адже ТЦК та СП зіштовхнулися з серйозними перешкодами.

На прикладі Одеси стає зрозуміло масштаб проблеми — місцевим військкоматам вдається залучити лише п'яту частину від запланованої кількості призовників. Як пише The Times, загалом в українському війську зараз перебуває близько мільйона військовослужбовців.

Складнощі мобілізації

В Одесі, за словами місцевого офіцера, військкомати виконують лише 20% від планових показників. У окремі дні вручають понад 100 повісток, проте до ТЦК приходить незначна кількість людей.

Серед основних перешкод для мобілізації:

Корупція : зафіксовані випадки отримання хабарів за оформлення звільнень від служби.

: зафіксовані випадки отримання хабарів за оформлення звільнень від служби. Брак персоналу у військкоматах.

у військкоматах. Проблеми зі здоров'ям у призовників. Половина кандидатів мають захворювання, несумісні з військовою службою.

у призовників. Половина кандидатів мають захворювання, несумісні з військовою службою. Ухилення від призову. Майже 150 тисяч чоловіків в Одесі користуються Telegram-каналами з попередженнями про розташування мобілізаційних груп.

Для порівняння: російська армія щомісяця поповнюється 30 тисячами нових военнослужбовців, про що свідчать дані НАТО. При цьому вони зазнають значних втрат на фронті.

На відміну від початку повномасштабного вторгнення, коли багато українців добровільно йшли до війська, зараз ситуація змінилася. Основні причини небажання служити, за даними видання, такі:

недостатнє забезпечення військових;

проблеми з виплатами пораненим;

низький рівень соціального захисту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 1 жовтня знову посилиться мобілізація в Україні. Зміни ці будуть як приємними, так і неприємними.