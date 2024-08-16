У великому українському місті різко збільшать темпи мобілізації: у чому причина

Місто не визначає, де саме облаштовуватимуть блокпости

Останніми днями на Івано-Франківщині різко збільшилася кількість блокпостів. За словами міського голови Руслана Марцінківа це пов’язано з тим, що область демонструє одні з найгірших показників по мобілізації.

Про це він заявив у етері на каналі "ВЕЖА". Відповідь надав на запитання франківця у програмі "Запитай у влади".

"Місто не має стосунку до мобілізації, ми не керуємо ТЦК — це не наша структура. Але, думаю, декілька тижнів точно буде (посилення мобілізаційних заходів – ред.), зважаючи на ті показники, які є сьогодні в Івано-Франківській області. Є потреба", – мовив Марцінків.

Він додав, що місто не визначає, де саме облаштовуватимуть блокпости. Втім, згідно з законом про місцеве самоврядування, Івано-Франківськ допомагає військовим необхідними засобами.

"Але здійснюють мобілізацію виключно правоохоронні органи й територіальний центр комплектування", – наголосив мер міста.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чи може заброньований чоловік виїхати за кордон. Виявляється, є певна умова і просто так виїхати ніхто не дозволить.