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Можна обійтися без 20-річних? У Раді заявили про "відмінні темпи мобілізації"

Автор
Денис Подставной Денис Подставной, Артур Гор
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Зниження віку мобілізації, ймовірно, не буде Новина оновлена 19 серпня 2024, 14:49
Зниження віку мобілізації, ймовірно, не буде. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Насамперед у Збройних силах необхідно "навести лад"

Темпи мобілізації в Україні зараз мають відмінні показники. До того ж держава має достатньо важелів, щоб підтримувати її, а тому Рада, ймовірно, не підтримає ідею зниження мобілізаційного віку.

Таку думку висловив народний депутат від ВО "Батьківщина" та член оборонного комітету Ради Вадим Івченко в ексклюзивному коментарі "Телеграфу", коментуючи можливість зниження віку мобілізації до 20 та 50 років. За його словами, насамперед у Збройних силах необхідно "навести лад" і подолати несправедливість.

"Багато людей, які можуть бути на передовій та виконувати свій обов’язок, перебувають у тилах, штабах. Вони фактично заховані всередині Збройних сил. У такій ситуації, коли більшість людей бачить таку несправедливість, складно змінювати призовний вік", — вважає Івченко, додаючи, що він впевнений у тому, що його позицію поділяє і опозиція, і фракція.

При цьому, зазначає нардеп, фізичної точки зору, на його думку, краще було б, коли на передовій було б більше молодих людей, а не "чоловіків з животами, які не всі в змозі виконувати бойові завдання".

"Однак із людської, справедливої та політичної точок зору, я думаю, у залі не буде підтримки зменшення призовного віку. Сьогодні є достатньо важелів, і мобілізація має відмінні показники, на відміну від початку року чи минулого року", — підсумував Івченко.

Нагадаємо, що тему "омолодження" мобілізації дослідив "Телеграф". Що ще говорять у Раді з цього питання, ви можете дізнатися у нашому матеріалі під назвою "Мобілізація з 20-ти років? Що говорять у Раді".

Раніше ми писали про те, що говорять нардепи та військові про мобілізацію 18-річних.

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#Україна #Призов #Мобілізація