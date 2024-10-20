Мобілізація без ТЦК: адвокат пояснив, наскільки це реально та вказав на важливий момент

Уряд підтримав пропозицію Міністерства оборони

Військовим частинам дозволили мобілізувати осіб, які бажають служити добровільно, без участі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Проте це зможуть робити не всі підрозділи.

Він пояснив, що відповідний перелік бойових бригад, які матимуть функції рекрутингу відносно добровольців, має ще затвердити Генеральний штаб ЗСУ. За словами Золотухіна, раніше людина, прийшовши в центр рекрутингу, вибирала собі позицію, на яку б хотіла вступити на службу, а потім її направляли в ТЦК, з яким командування частини має хоч якусь співпрацю.

"На практиці були випадки, коли люди йшли на певні посади, а пізніше опинялися на зовсім інших позиціях і були розчаровані. Про це передавали своїм рідним, знайомим і тому пізніше рекрутинг вже був не настільки ефективний як раніше", — розповів юрист.

Золотухін підкреслив, що тепер передбачено, що самі військові частини, якщо доброволець зголосився зайняти певну посаду, видають скерування на військово-лікарську комісію. Після проходження ВЛК, людині саме військова частина видає відповідне розпорядження про мобілізацію.

"Тобто певним чином в обхід ТЦК. Хоча на ТЦК і надалі покладатиметься функція оповіщення і призову. Водночас зникне той момент, коли добровольці, потрапляли не в ті частини, куди вони зголошувалися проходити службу", — підкреслив Золотухін.

Раніше "Телеграф" писав, чи потрібно ставати на військовий облік, щоб отримати відстрочку від мобілізації. Це стосується і тих чоловіків, які зняті з обліку.