Мобилизация без ТЦК: адвокат объяснил, насколько это реально и указал на важный момент

Правительство поддержало предложение Министерства обороны

Военным частям разрешили мобилизовать лиц, желающих служить добровольно, без участия территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Однако это смогут делать не все подразделения.

Он пояснил, что соответствующий перечень боевых бригад, которые будут иметь функции рекрутинга в отношении добровольцев, должен утвердить Генеральный штаб ВСУ. По словам Золотухина, ранее человек, придя в центр рекрутинга, выбирал себе позицию, на которую хотел бы поступить на службу, а затем его направляли в ТЦК, с которым командование части имеет хоть какое-то сотрудничество.

"На практике были случаи, когда люди шли на определенные должности, а позже оказывались на совсем других позициях и были разочарованы. Об этом сообщали своим родным, знакомым и потому позже рекрутинг уже был не столь эффективен как раньше", — рассказал юрист.

Золотухин подчеркнул, что теперь предусмотрено, что сами воинские части, если доброволец согласился занять определенную должность, выдают направление на военно-врачебную комиссию. После прохождения ВВК человеку именно военная часть выдает соответствующее распоряжение о мобилизации.

"То есть определенным образом в обход ТЦК. Хотя на ТЦК и в дальнейшем будет возлагаться функция оповещения и призыва. В то же время исчезнет тот момент, когда добровольцы попадали не в те части, где они соглашались проходить службу", — подчеркнул Золотухин.

Ранее "Телеграф" писал, нужно ли становиться на военный учет, чтобы получить отсрочку от мобилизации. Это касается и тех мужчин, которые сняты с учета.