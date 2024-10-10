Мобілізація з 3 групою інвалідності можлива чи ні?

Юристи дають однозначну відповідь

В Україні триває загальна мобілізація. Призвати до лав збройних сил можуть навіть людей з непростими захворюваннями. Що стосується мобілізації чоловіків з інвалідністю, законодавство України має чітку відповідь: особи з всіма трьома групами інвалідності можуть проходити військову службу лише за власним бажанням.

Юристи наголошують, для проходження служби потрібно підписати контракт. Тим військовозобов'язаним, яким встановили інвалідність після 24 лютого 2022 року, потрібно пройти переогляд. Здебільшого це чоловіки від 25 до 50 років. Зазначимо, що є умови за яких повторно медкомісію проходити не потрібно.

Повторний огляд не потрібен:

якщо II і III групу інвалідності підвищували або зменшували

якщо інвалідність настала через травми або захворювання отримані під час захисту України

особам з інвалідністю за відсутності кінцівок чи парних органів

людям з онкологією, інтелектуальними порушеннями, психічними розладами, церебральним паралічем, паралітичними синдромами у зв'язку з інвалідністю дитинства.

Раніше "Телеграф" розповідав, що люди віком від 50 до 60 років можуть бути призвані на військову службу. Однак вони переходять ретельно перевірку здоров'я і служити можуть в тилових частинах або в підрозділах забезпечення.