За яких умов в Україні буде мобілізація жінок: "Людям потрібно готуватися психологічно"

Портников висловив свою думку

Наразі жінки в Україні можуть мобілізуватись добровільно. Є ймовірність, що до військ почнуть набирати українок, якщо війна буде тривати ще кілька років.

Окрім залучення жінок до лав ЗСУ, також може бути зниження мобілізаційного віку. Про це сказав журналіст Віталій Портников в етері Еспресо.

Він також надав коментар з приводу останніх ситуацій зі співробітниками ТЦК, коли ті почали ходити з перевірками по концертах, ресторанах та торгово-розважальних центрах у різних містах України.

"Треба розуміти, що по розвитку війни це все буде більш жорстким ставати. Треба обʼєктивно це розуміти, якщо ми погоджуємося з парадигмою довгої війни, з якої немає виходу, буде потрібна додаткова мобілізація", — каже журналіст і додає, що у наступні роки влада буде вимушена знижувати мобілізаційний вік та почати мобілізацію українок.

"Я вже неодноразово говорив, буде зменшуватися призовний вік. Не треба мати ілюзій, що цього не буде відбуватися. Якщо війна продовжиться ще два-три роки, буде зменшуватись призовний вік, якщо продовжиться пʼять років будуть призивати жінок", — резюмував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як ТЦК виявляє порушників військового обліку.