Кого можуть призвати в армію лише добровільно: перелік категорій

За власним бажанням мобілізуватися можуть не лише жінки

Під час воєнного стану мобілізації підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років, якщо не мають законних підстав для відстрочки. Проте зміни в законодавстві передбачають особливі умови для призову певних категорій громадян.

Згідно з оновленими нормами, особи з інвалідністю можуть бути мобілізовані лише добровільно. Пише портал "Економічні новини".

До категорій, що можуть бути призвані виключно за власним бажанням, належать:

особи з інвалідністю II та III груп, яким було змінено групу інвалідності під час процесу перегляду стану здоров'я;

громадяни, які отримали інвалідність через бойові поранення, травми або каліцтва під час бойових дій;

особи, які втратили кінцівки або мають тяжкі порушення функцій організму.

Окрім того, до переліку додано осіб з онкологічними захворюваннями, психічними розладами або людей з інвалідністю з дитинства.

Не можуть мобілізувати чоловіків до 25 років та тих, хто досяг граничного віку — 60 років.

Також мобілізація залишається добровільною для жінок. Навіть медичні або фармацевтичні фахівці, які згідно з чинним законодавством мають ставати на військовий облік, можуть бути призвані лише за власним бажанням.

Нагадуємо, що термін дії всіх відстрочок від мобілізації, які отримували українці, закінчується 9 листопада. Це стосується навіть тих, які були видані нещодавно або будуть видані наприкінці вересня та у жовтні. Кожному необхідно повторно подавати заяву на її продовження.

У ТЦК розповіли, що максимально відстрочка надається на 90 днів (відстрочку на 6 місяців уже не дають). Тобто, якщо дія закону триває на три місяці, то й відстрочка, відповідно, теж. Водночас якщо людині, наприклад, дали відстрочку 25 вересня, вона все одно діятиме до 9 листопада, а потім її слід продовжити.

Раніше "Телеграф" писав, які документи для відстрочки перевірятимуть ТЦК у жовтні. Одночасно декілька родичів не можуть отримати відстрочку.