Кого можуть призвати в армію лише добровільно: перелік категорій
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За власним бажанням мобілізуватися можуть не лише жінки
Під час воєнного стану мобілізації підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років, якщо не мають законних підстав для відстрочки. Проте зміни в законодавстві передбачають особливі умови для призову певних категорій громадян.
Згідно з оновленими нормами, особи з інвалідністю можуть бути мобілізовані лише добровільно. Пише портал "Економічні новини".
До категорій, що можуть бути призвані виключно за власним бажанням, належать:
- особи з інвалідністю II та III груп, яким було змінено групу інвалідності під час процесу перегляду стану здоров'я;
- громадяни, які отримали інвалідність через бойові поранення, травми або каліцтва під час бойових дій;
- особи, які втратили кінцівки або мають тяжкі порушення функцій організму.
Окрім того, до переліку додано осіб з онкологічними захворюваннями, психічними розладами або людей з інвалідністю з дитинства.
Не можуть мобілізувати чоловіків до 25 років та тих, хто досяг граничного віку — 60 років.
Також мобілізація залишається добровільною для жінок. Навіть медичні або фармацевтичні фахівці, які згідно з чинним законодавством мають ставати на військовий облік, можуть бути призвані лише за власним бажанням.
Нагадуємо, що термін дії всіх відстрочок від мобілізації, які отримували українці, закінчується 9 листопада. Це стосується навіть тих, які були видані нещодавно або будуть видані наприкінці вересня та у жовтні. Кожному необхідно повторно подавати заяву на її продовження.
У ТЦК розповіли, що максимально відстрочка надається на 90 днів (відстрочку на 6 місяців уже не дають). Тобто, якщо дія закону триває на три місяці, то й відстрочка, відповідно, теж. Водночас якщо людині, наприклад, дали відстрочку 25 вересня, вона все одно діятиме до 9 листопада, а потім її слід продовжити.
Раніше "Телеграф" писав, які документи для відстрочки перевірятимуть ТЦК у жовтні. Одночасно декілька родичів не можуть отримати відстрочку.