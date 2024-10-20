Кількість дизертирів росте, війська КНДР вже в Україні, люди не повертаються додому: головні новини тижня

Для українців тиждень був насиченим

Тиждень, що минає відзначився не тільки вибухами в Росії та розмовами про представлений суспільству План перемоги, запрошенням України в НАТО, але й багатьма дрібнішими новинами, які цілком могли загубитися в загальному інформаційному просторі.

"Телеграф" зібрав головні новини минулих семи днів в одному дайджесті. Ознайомитися з ним можна в нашому каналі в YouTube або в відео нижче.

Війська Північної Кореї вже на Донбасі. Інформацію про залучення армії КНДР до війни в Україні підтверджують у партизанському русі. А ЗСУ закликають не недооцінювати можливості північно-корейських підрозділів. Північно-корейські найманці вже прибули в зону бойових дій на Донеччині для посилення позицій армії РФ. За даними українського партизанського руху СРОК, інструктори з КНДР курують облаштування щонайменше одного військового полігону ворога. Йдеться про ділянку біля населеного пункту Сартана у Маріупольському районі. За словами партизанів, цю локацію обрали не випадково. Селище відоме як Колебранське.

Юний орел, співаючий ректор і президент кулька Михайло Поплавський став героєм соцмереж. Нова хвиля популярності прийшла до артиста через засилля мемів, яких його порівнюють зі скандальним американським виконавцем P. Diddy, підозрюваним у насильстві на закритих секс-вечірках з неповнолітніми, де були і присутні голівудські зірки категорії А. Щойно в український інфопростір просочилася інформація про гучну судову справу над виконавцем P. Diddy, соцмережі вибухнули фотожабами про вітчизняного прадіді, 74-річного Михайла Поплавського. За 30 років на посаді ректора КНУКіМ Поплавський неодноразово потрапляв у скандали через нехтування професійною етикою і сексистські випади в бік студенток університету.

Після того, як наприкінці вересня набула великого резонансу справа 24-річного військовослужбовця Сергія Гнезділова, (який самовільно залишив частину, видання "Українська правда" вирішило з'ясувати, наскільки поширеним явищем стало дезертирство в українській армії. Загальна статистика випадків самовільного залишення частини і дезертирства в Збройних Силах України – державна таємниця. Але усі джерела видання стверджують, що це масове явище, яке вимірюється десятками тисяч. Втома та загострене відчуття несправедливості – дві головні причини, через які у військових часто зникає бажання воювати, підкреслюють військові психологи. Якщо у 2022 році до ЗСУ долучалися мотивовані люди, то зараз найчастіше – ні. Найбільше схильні до дезертирства саме новобранці, оскільки більшість з них потрапили у військо не добровільно, (7:27) а через так звану бусифікацію.

Українці, які не втекли від війни на початку повномасштабного вторгнення, у 2024 році почали виїжджати за кордон. Через соціальні проблеми і необлаштованість. За даними Держприкордонслужби, ситуація з відтоком громадян почала стрімко погіршуватися навесні. З початком перших в цьому році відключень електрики через російські обстріли та набуття чинності нового закону про мобілізацію, кількість виїздів стала відчутно зростати, а в'їздів – скорочуватися. У травні виїхало майже на 150 тисяч людей більше, ніж в'їхало. А у червні вже майже на 200 тисяч, повідомляє BBC Україна з посиланням на прикордонників. Зазначається також, що серед тих, хто вирішив виїхати з України останнім часом, більша є і частка чоловіків. Тривалі відключення світла та ризик відсутності опалення взимку значно погіршують умови життя людей і впливають на бізнес, зменшуючи економічну активність та стимулюючи міграцію, вважають в НБУ.

25 років тому, у жовтні 99-го року, на екрани вийшов фільм, який став одним із головних культурних феноменів свого часу – "Бійцівський клуб" Девіда Фінчера за одноіменним романом Чака Паланика. "Бійцівський клуб" став утіленням фільму, який змінює свідомість та викликає потужний суспільний резонанс. По суті, це маніфест, спрямований до американців покоління X, народжених у неповних сім'ях у другій половині 60-х. Вони знемагають від нудьги в офісі, добріють від стабільності та страждають від нестачі мужності. Їм хочеться катаклізмів, війни та революцій. Не дарма фільм вийшов в один рік із виникненням руху антиглобалізму.

Раніше "Телеграф" писав, що у МВФ спрогнозували, коли закінчиться війна в Україні.