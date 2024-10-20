Число дизертиров растет, войска КНДР уже в Украине, люди не возвращаются домой: главные новости недели

Для украинцев неделя была насыщенной

Уходящая неделя отметилась не только взрывами в России и разговорами о представленном обществу Плане победы, приглашением Украины в НАТО, но и многими более мелкими новостями, которые вполне могли потеряться в общем информационном пространстве.

"Телеграф" собрал главные новости прошедших семи дней в одном дайджесте. Ознакомиться с ним можно в нашем канале в YouTube или в видео ниже.

Войска Северной Кореи уже на Донбассе. Информацию о привлечении армии КНДР к войне в Украине подтверждают в партизанском движении. А ВСУ призывают не недооценивать возможности северокорейских подразделений. Северо-корейские наемники уже прибыли в зону боевых действий в Донецкой области для усиления позиций армии РФ. По данным украинского партизанского движения СРОК, инструкторы из КНДР курируют обустройство не менее одного военного полигона врага. Речь идет о участке возле населенного пункта Сартана в Мариупольском районе. По словам партизан, эту локацию избрали не случайно. Поселок известен как Колебранский.

Юный орел, поющий ректор и президент шарика Михаил Поплавский стал героем соцсетей. Новая волна популярности пришла к артисту из-за мэмов, в которых его сравнивают со скандальным американским исполнителем P. Diddy, подозреваемым в насилии на закрытых секс-вечеринках с несовершеннолетними, где присутствовали голливудские звезды категории А. Дело над исполнителем P. Diddy, соцсети взорвались фотожабами об отечественном прадиди, 74-летнем Михаиле Поплавском. За 30 лет в должности ректора КНУКиИ Поплавский неоднократно попадал в скандалы из-за пренебрежения профессиональной этикой и сексистских выпадов в сторону студенток университета.

После того, как в конце сентября получило большой резонанс дело 24-летнего военнослужащего Сергея Гнездилова, (самовольно покинувшего часть, издание "Украинская правда" решило выяснить, насколько распространенным явлением стало дезертирство в украинской армии. Общая статистика случаев самовольного оставление части и в Вооруженных Силах Украины – государственная тайна. Но все источники издания утверждают, что это массовое явление, которое измеряется десятками тысяч. В 2022 году в ВСУ присоединялись мотивированные люди, то сейчас чаще всего – нет. Больше всего склонны к дезертирству именно новобранцы, поскольку большинство из них попали в армию не добровольно, а из-за так называемой бусификации.

Украинцы, не сбежавшие от войны в начале полномасштабного вторжения, в 2024 году начали выезжать за границу. Из-за социальных проблем и неустроенности. По данным Госпогранслужбы, ситуация с оттоком граждан начала стремительно ухудшаться весной. С началом первых в этом году отключений электричества из-за российских обстрелов и вступления в силу нового закона о мобилизации, количество выездов стало ощутимо расти, а въездов – сокращаться. В мае выехало почти на 150 тысяч человек больше, чем въехало. А в июне уже почти на 200 тысяч, сообщает BBC Украина со ссылкой на пограничников. Отмечается также, что среди тех, кто решил уехать из Украины в последнее время, больше и доля мужчин. Длительные отключения света и риск отсутствия отопления зимой значительно ухудшают условия жизни людей и влияют на бизнес, уменьшая экономическую активность и стимулируя миграцию, считают в НБУ.

25 лет назад, в октябре 99-го года, на экраны вышел фильм, ставший одним из главных культурных феноменов своего времени – "Бойцовский клуб" Дэвида Финчера по одноименному роману Чака Паланика. "Бойцовский клуб" стал воплощением фильма, меняющего сознание и вызывающего мощный общественный резонанс. По сути это манифест, направленный к американцам поколения X, рожденным в неполных семьях во второй половине 60-х. Они изнывают от скуки в офисе, удобряют от стабильности и страдают от недостатка мужества. Им хочется катаклизмов, войн и революций. Не зря фильм вышел в один год с появлением движения антиглобализма.

Ранее Телеграф писал, что в МВФ спрогнозировали, когда закончится война в Украине.