У голови БЕБ Полтавщини знайшли мільйони доларів та літак

У нього також є нерухомість у Словаччині

Керівник теруправління БЕБ на Полтавщині Пахніц задекларував $6,5 мільйонів готівкою та одномоторний літак. Крім цього, він задекларував елітні автомобілі, земельні ділянки та квартири.

Про це повідомляє "Цензор.НЕТ" із посиланням на декларацію чиновника. Також у нього у власності є мисливська зброя.

Керівник територіального управління БЕБ у Полтавській області Олег Пахніц у річній декларації за 2023 рік задекларував готівкові заощадження у розмірі 6,5 мільйона доларів, одномоторний літак Socata TB 20 GT, а також автомобілі, десятки земельних ділянок, квартири, паркомісця та житловий будинок.

Серед цінного майна він задекларував кілька одиниць мисливської нарізної зброї, автомобілі, напівпричепи. Є також у нього нерухомість у Словаччині.

Літак Socata TB 20 GT належить сільськогосподарському підприємству "Прогрес" і, за даними місцевого ЗМІ, Пахніц був його бенефіціаром.

Літак із бортовим номером UR-COL коштує на ринку близько 415 тисяч доларів.

Нагадаємо, що 4 жовтня на всю Україну пролунав гучний корупційний скандал — тоді працівники ДБР під час обшуків виявили у керівника Хмельницького обласного МСЕК Тетяни Крупи понад 6 млн доларів готівкою.

У службовому кабінеті чиновника знайшли 100 тисяч доларів та підроблені медичні документи. Також сім’ї належать 30 об’єктів нерухомості в Україні, нерухомість за кордоном, 9 елітних автомобілів та готельно-ресторанний комплекс у Хмельницькому. На закордонних рахунках виявлено ще 2,3 мільйони доларів. Жоден із цих активів не був задекларований.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у лікаря МСЕК у Вінниці виявили десяток квартир та дорогі електрокари. Так, лікар-терапевт МСЕК разом зі своєю дружиною-пенсіонеркою має 13 квартир, серед яких елітна нерухомість площею 260 квадратів у самому центрі Києва. А голова комісії має 25 земельних ділянок, кілька квартир та велике комерційне приміщення.