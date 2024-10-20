Україна не стане членом НАТО поки: в Альянсі назвали причину

Конгресмен назвав кращі варіанти для нашої держави

Президент Парламентської асамблеї Альянсу конгресмен Джеррі Конноллі вважає, що про відкриття шляху України до НАТО варто говорити після відновлення українського суверенітету над її територіями.

Про це він сказав в інтерв’ю "Радіо Свобода". Конноллі наголосив, що запрошення Україні на вступ до НАТО не видають просто зараз, тому що "зараз йде війна".

"Я думаю, що ми маємо це вирішити, ми маємо відновити суверенітет України над своїми територіями, а потім переконатися, що відкритий шлях до НАТО", – зазначив конгресмен.

Він запевнив, що розуміє, чому так відбувається. За його словами це "певний поспіх і нетерплячість з боку українців".

"Але ми маємо, ясна річ, складну і трагічну ситуацію на теренах України. І цим є присутність там російських військ і російська окупація. Це має бути вирішено", – додав Конноллі.

Він заявив, що вважає кращим варіантом приєднання всієї України до НАТО, а на якоїсь її частини – варіант, який непублічно обговорюють західні посадовці.

"Я б сказав, що це кращий шлях руху вперед. Чи це єдиний шлях – можливо, ні. Ми не знаємо, яким буде результат цією боротьби, ми знаємо, на який результат ми сподіваємось. І саме тому НАТО і уряд США виділили великі ресурси і встановили партнерство з нашими братами й сестрами в Україні, щоб вони вистояли і відновили повний суверенітет над всією своєю територією", – заявив Конноллі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що міністри оборони G7 підтримали шлях України у НАТО.