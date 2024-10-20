У МВФ спрогнозували, коли закінчиться війна в Україні

Попередній базовий сценарій передбачав закінчення війни на кінець 2024 року, а зараз він змінився

Експерти Міжнародного валютного фонду у своєму прогнозі закінчення війни в Україні відсунули строки на рік. Таким чином, вони вважають, що завершення інтенсивних бойових дій можливе у кінці 2025 року.

Про це йдеться у новому прогнозі від МВФ. Там зазначили, що у цей період Україні вдасться підтримувати помірне економічно зростання.

"В оновленому базовому сценарії війна зійде нанівець в останньому кварталі 2025 року, що вплине на сильний гальмуючий вплив, але Україна зможе підтримувати помірне (економічне) зростання", — йдеться в документі.

Варто додати, що у червневому прогнозі базовий сценарій передбачав закінчення війни на кінець 2024 року. За негативним сценарієм закінчення бойових дій передбачалося до кінця 2025 року.

Загалом базовий сценарій передбачає, що вплив війни буде зосереджено на територіях із вже зниженою економічною активністю.

Економічний прогноз МВФ

2024 року зростання реального ВВП прогнозується на рівні 3%. У 4-му кварталі економіка сповільниться через збільшення дефіциту енергоносіїв через високий попит в опалювальний сезон. Експерти прогнозують, що дефіцит енергії цієї зими становитиме 3-4 ГВт. Інфляція продовжить зростати до 9% (р/р) до грудня.

2025 року відбуватиметься повільніше відновлення реального ВВП (2,5-3,5% рік до року). Це з негативним впливом затяжної війни. Інфляція сповільниться до 7,5% на кінець року через послаблення тиску витрат.

Також оновлений базовий сценарій показує повільніше післявоєнне відновлення виробництва, що відображає повільне повернення мігрантів, яке призведе до великих втрат населення у довгостроковій перспективі. Загалом оновлений базовий сценарій передбачає кумулятивне падіння реального ВВП на 2 процентні пункти.

"Однак потенційне зростання залишиться в цілому незмінним, оскільки інвестиційні потоки та загальна продуктивність факторів (рухлива рішучими реформами, зусиллями з реконструкції та впевненістю) домінуватимуть над несприятливим впливом більш тривалої війни на основний капітал та робочу силу", — йдеться у прогнозі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги, згідно з яким війна може закінчитися до кінця 2025 року.