Росія вперше вдарила по Україні оновленою версією ракети Х-69: з'явились її фото

У разі виявлення елементів цієї ракети потрібно викликати підрозділи ДСНС і в жодному разі не чіпати їх руками

Під час атаки 19 жовтня росіяни вперше вдарили Україною оновленою версією ракети Х-69. У ній є касетні елементи та металеві кульки.

Про це повідомляє Український військовий портал Defense Express. Зазначається, що у мережі показали фото цієї ракети, яка була збита силами протиповітряної оборони під час атаки 19 жовтня. Тоді, згідно зі звітом Повітряних сил, росіяни атакували країну шістьма ракетами типу Х-59/X-69, з них було збито чотири одиниці.

"Telegram-канал "Полковник ГШ" оприлюднив ракету з касетною бойовою частиною з металевими кульками, це перший зафіксований випадок використання ракети Х-69 з такою БЧ - у повідомленні зазначається, що у разі виявлення таких кульок потрібно викликати підрозділи ДСНС і в жодному разі не чіпати їх", — йдеться у матеріалі.

Ця ракета є розробкою МБК "Райдуга". Вперше офіційно її презентували на форумі "Армія" у серпні 2022 року. Для ударів по Україні Х-69 використали під час масованих атак 7 лютого цього року. Зокрема, росіяни запускали цю ракету для удару по Трипільській ТЕС у квітні поточного року.

Що відомо про ракету Х-69

Ракета насамперед використовується для завдання ударів з винищувачів Су-57.

У травні цього року у Головному управлінні розвідки розповіли, що у Росії виробляють по 1-3 одиниці цих ракет на місяць. Тоді ж було повідомлено, що противник накопичив запас із 45 таких ракет.

Згідно з даними з відкритих джерел, ракета має масу до 800 кг, з яких до 310 кг — це бойова частина, дальність становить від 400 км.

Конструктивно ракета аналогічна ракетам Storm Shadow і Taurus KEPD 350: одна пара крил і чотири стабілізатори в задній частині, які розвертаються в польоті.

Характеристики оновленої ракети:

Довжина — м 4,2;

Розмах крила — м 2,45;

Діаметр — м 0,4 0,4 (у похідному положенні);

Стартова маса — кг 770;

Швидкість ракети — 750-1000 км/год;

Найбільша дальність запуску — км 2;

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 22 вересня поточного року росіяни вперше атакували Запоріжжя КАБами. Вони готувалися застосовувати ці бомби містом ще з лютого поточного року.