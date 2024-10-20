Що загрожує українцям за використання ботів "Де повістки", розповіли у Раді (відео)

Важлива інформація

За фейки про мобілізацію та розхитування суспільно-політичної обстановки в країні можуть відкривати кримінальні провадження. Це передбачено Кримінальним кодексом України.

Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" та член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки Олександр Федієнко. За його словами, відповідальність доведеться нести всім, хто займається "підбурюванням".

За його словами, у березні 2024 року було ухвалено зміни до статті 114 розділу 1 Кримінального кодексу України, в якій зазначається, що за перешкоджання законній діяльності ЗСУ буде запроваджено кримінальну відповідальність.

Наприклад, на думку Федієнка, відповідальність мають нести телеграм-боти, які сповіщають передплатників про блокпоста, де перебувають представники ТЦК.

"Я там розумію, що, наприклад, якщо не буде відомо, хто адміністратор подібного телеграм-бота, то правоохоронці намагатимуться витягати тих, хто повідомив про місцезнаходження", — зазначає чиновник.

За його словами, якщо українець проїжджав повз блокпост, де були працівники ТЦК, а потім повідомив про це в чат-бот, то правоохоронці намагатимуться визначити місцезнаходження цього громадянина, слідкуючи за ним у тому ж самому телеграм-боті.

І таким чином через телефон будуть далі вже виходити на цю людину — можливо для того, щоб проводити профілактичну бесіду.

Нагадаємо, ми розповідали про те, як ТЦК виявляє порушників військового обліку. Військовий стан та мобілізацію в Україні продовжили до 9 листопада поточного року. Тому більшість чоловіків віком від 18 до 60 років мають оновити свої військово-облікові дані. У ТЦК пояснили, як саме виявлятимуть військовозобов’язаних, які цього не зробили.

Раніше "Телеграф" писав, кого із чоловіків можуть затримати під час воєнного стану. Тривалість затримання має перевищувати термін встановленого законом.