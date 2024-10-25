Похолодання знову відкладається? Якою буде погода в Україні на вихідних

Парасольку можна буде залишити вдома

В Україні цього тижня зберігалася переважно тепла погода. Не стануть виключенням і найближчі вихідні.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 26-27 жовтня в Україні очікується переважно тепла погода, подекуди температура повітря сягатиме +15-18 °C. А вночі температура перебуватиме в коридорі +1-5 °C, лише на сході можливі заморозки.

Захід України

В суботу, 26 жовтня, в західних областях буде хмарно з проясненнями. Температура повітря буде вдень коливатись від +12 до +18 °C. Однак вночі температура повітря опускатиметься до 0 °C.

У неділю, 27 жовтня, на заході також очікується мінлива хмарність. Показники термометрів вдень коливатимуться в межах +13-18 °C. А вночі температура перебуватиме в коридорі +3-6 °C.

Північ України

В суботу, 26 жовтня, у північних областях очікується мінлива хмарність. Денна температура повітря коливатиметься від +11 до +14 °C. Проте вночі стовпчики термометрів будуть опускатись до +2-3 °C.

У неділю, 27 жовтня, на півночі буде хмарно з проясненнями. Вдень показники термометрів коливатимуться в межах +11 до +14 °C. Однак вночі температура повітря опускатиметься до +3 °C.

Схід України

В суботу, 26 жовтня, у східних областях очікується мінлива хмарність. Вдень температура повітря буде сягати +8-13 °C. Вночі ж подекуди можливі незначні заморозки.

У неділю, 27 жовтня, на сході також буде мінлива хмарність. Денна температура повітря коливатиметься від +9 до +13 °C. Однак вночі температура повітря подекуди може опускатись до -1 °C.

Південь України

В суботу, 26 жовтня, у південних областях буде найтепліше. Очікується мінлива хмарність. Вдень показники термометрів коливатимуться в межах +12 до +15 °C. Однак вночі температура повітря буде в межах +4-8 °C.

У неділю, 27 жовтня, на півдні також буде мінлива хмарність.Показники термометрів вдень коливатимуться в межах +13-15 °C. А вночі температура перебуватиме в коридорі +4-8 °C.

Прогноз на 26 жовтня

Прогноз на 27 жовтня

Нагадаємо, що в Україні потеплішає після переходу на зимовий час. Вже відомо, яким областям чекати до +18.